;
Yol Durumu
  1. Gören dönüp bir daha bakıyor!
  2. İşte Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın son hali!

Hükümetten flaş açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunan bakanların hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, "Bazı Yunan bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, 'ın yararına değildir" dedi

Hükümetten flaş Yunanistan açıklaması!

Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ", ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.

Türkiye,Yunanistan ile ilişkilerinin daha iyi olmasından yanadır. Bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamaları,Yunanistan'ın yararına değildir. Türkiye'nin duruşunu,zaaf olarak değerlendirmek,akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir.

Herkes bilmeli ki; Türkiye, kimseye haksızlık yapmaz; kimsenin hakkına el uzatmaz; kimsenin de kendisine haksızlık yapmasına ve hakkına el uzatmasına izin vermez. Tarih, buna tanıktır.Bunu,tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur" dedi

Etiketler: ,
  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 11:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar