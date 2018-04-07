Gören dönüp bir daha bakıyor!

Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor. Çağıran'ın aracının havalı kornası da duyanların dikkatini çekiyor.
2016- 2017 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, diğer futbolcular gibi lüks ve pahalı otomobillere binmek yerine eski model araca binmeyi tercih ediyor. Eski model aracıyla kent sokaklarında dolaşan Çağıran, görenleri şaşkına çeviriyor. Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile binen Çağıran, aracına da gözü gibi bakıyor. Oynadığı futbolun yanı sıra aracıyla da dikkatleri üzerine çeken Çağıran, aile özlemini arabasıyla gideriyor.
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