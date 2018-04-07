Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da 6. İl Olağan Kongresi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Biz bu yola çıktığımızdan beri hiç bir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda secde de eğildik. Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdik mi? Efeler Mehmetçikler gerekeni yaptı mı? Aynısını Afrin'de yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar. Ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz ÖSO ile beraber oraya girdi teröristler kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şuan da 3 bin 991 terörist etkisiz hale getirildi.

Sadece Suriye'de değil Irak'ın Kuzeyinde de teröristleri etkisiz hale getiriyoruz ve bunu kendi milli silahlarımızla yapıyoruz. Modern teknoloji savunma sanayii neyi başardıysa bizde onu başaracağız. Bizim yapanlardan neyimiz eksik? Amerikanın kapısına gidersin onlardan silah isterdik. Bugün git yarın gel derlerdi. Kötü komşu bizi İHA, SİHA sahibi yaptı.

Kim ne derse desin biz artık kendi kararımızı kendimiz vereceğiz.

Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhan'lıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldu?

Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir.