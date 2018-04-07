;
Yol Durumu
  1. AA'nın haberi Fransa'yı çıldırttı: Kabul edilemez!

Ankara'da FETÖ'nün hücre evine baskın

FETÖ'nün öğrenci yapılanması sorumlusu oldukları belirlenen 3 kadın zanlının saklandığı ve gaybubet evine operasyon düzenlendi.

Ankarada FETÖnün hücre evine baskın

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Çankaya öğrenci yapılanması sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla aranan A.C. takibe alındı.

GAYBUBET EVİNDE SAKLANIYORLARDI
Zanlıyı bir süre takip eden istihbarat ekipleri, Keçiören ilçesinde örgütün "gaybubet evi" diye nitelendirdiği adresi tespit etti. Teknik ve fiziki takip çalışmalarını sürdüren ekipler, hücre evinde A.C. ile öğrenci sorumlusu olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen K.K. ve S.Ş.'nin de saklandığını belirledi.

3 GÖZALTI
Ekipler, evdeki örgütsel dokümanları alarak kaçmaya çalıştığı tespit edilen 3 kadın zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Evdeki aramada çok sayıda dijital doküman ve bilgisayara el geçirildi.

Zanlıların A.C. öncülüğünde, örgütün öğrenci yapılanmasını tekrar canlandırmak için aktif faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda hedef alıp kandırdıkları üniversite öğrencilerini amaçları doğrultusunda devlete sızdırıp önemli görevlere getirmeyi amaçladıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 14:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar