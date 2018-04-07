Araştırmalık görevli

Türkiye, önceki gün Eskişehir'den gelen katliam haberiyle sarsıldı. Volkan Bayar (37), araştırma görevlisi olarak çalıştığı Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni silahla bastı. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak'a kurşun yağdırdı. 4 kişi korkunç bir şekilde hayatını kaybederken, soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Bayar'ın, bulundurma ruhsatlı olmasına rağmen tabancasını sürekli üzerinde taşıdığı, saldırı için de çifte şarjörle binaya gittiği ve 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.
Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ın babasının feryatları yürekleri dağladı...
'ONLARI SEÇEREK VURDU'
İlk ifadesinde pişman olmadığını söyleyen saldırgan ile eşinin sorguları sürerken, kurbanlar dün gözyaşları içinde uğurlandı. Saldırının kurbanları için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü önünde tören yapıldı. Törene, Vali Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen ve çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı. Türk bayraklarına sarılı tabutlara sarılan aileler gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına hakim olamayanlardan biri de Fakülte Dekanı'ydı. Saldırganın hedefinde olan Dekan Prof. Dr. Cemil Yücel, Bayar için "Okulun en temiz insanlarını seçerek vurdu" ifadesini kullandı.
Saldırıda hayatını kaybedenler dün gözyaşları içinde toprağa verildi.
GİZLİLİK KARARI ALINDI
Volkan Bayar'ın şikayeti üzerine açılan soruşturmanın ardından üniversiteden uzaklaştırılan öğretim üyesi Yalçın Bay ise "Volkan Bayar 102 kişi hakkında FETÖ suçlamasında bulundu. Eğitim Fakültesi'nde de 45 hocadan, 25'i hakkında iftira dilekçesi yazmış. Bu dilekçelerden biz de nasibimizi aldık" diye bağırdı. Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in yaptırdığı duanın ardından Mikail Yalçın ve Yasir Armağan Tokat'ta, Serdar Çağlak Kayseri'de, Fatih Özmutlu ise Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa bırakıldı. Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı aldı.
Rıdvan UYSAL
ŞAİBELİ SINAVI KAZANMIŞ
Araştırma görevlisi olan Volkan Bayar'la ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Buna göre Bayar, 2006'da girdiği yabancı dil sınavından 21 aldı. Aynı yıl ALES'e girdi. İki eksik dışındaki tüm soruları doğru cevapladı. 2009-2011'de ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Bayar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak yerleşti. Düşük dil puanıyla ABD'ye nasıl gittiği ve nereden desteklendiği belirsiz olan saldırgan, ESOGÜ'ye 2013'te doktora için yerleştirildi. Saadet Aylin Bayar da 2006'da girdiği yabancı dil sınavında başarısız oldu. 46 puan alabildi. Aynı yıl girdiği ALES'te ise üç eksik dışındaki tüm soruları doğru cevapladı. O da saldırgan gibi 2009-2011'de Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı, dönüşte de Tokat'a atandı. İkisi de Akademisyen Yetiştirme Programı'na (ÖYP) kayıtlıydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise ÖYP için de kullanılan ALES, ÜDS, KPDS gibi sınavların sorularının FETÖ tarafından çalındığını tespit etmişti. (Kenan KIRAN)
O ZARF ELİNE GEÇİNCE ÇILDIRDI
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Vali Çakacak, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: "Volkan Bayar, ilk ön ifadesinde, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Rektörlük tarafından hakkında soruşturma açılmış. Soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazmış. Yazıda Bayar'a '19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum' denilmiş. Olay günü de bu zarfı gören Bayar sinirlenip aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını almış. Önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş."
Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ın babasının feryatları yürekleri dağladı...
'ONLARI SEÇEREK VURDU'
İlk ifadesinde pişman olmadığını söyleyen saldırgan ile eşinin sorguları sürerken, kurbanlar dün gözyaşları içinde uğurlandı. Saldırının kurbanları için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü önünde tören yapıldı. Törene, Vali Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen ve çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı. Türk bayraklarına sarılı tabutlara sarılan aileler gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına hakim olamayanlardan biri de Fakülte Dekanı'ydı. Saldırganın hedefinde olan Dekan Prof. Dr. Cemil Yücel, Bayar için "Okulun en temiz insanlarını seçerek vurdu" ifadesini kullandı.
Saldırıda hayatını kaybedenler dün gözyaşları içinde toprağa verildi.
GİZLİLİK KARARI ALINDI
Volkan Bayar'ın şikayeti üzerine açılan soruşturmanın ardından üniversiteden uzaklaştırılan öğretim üyesi Yalçın Bay ise "Volkan Bayar 102 kişi hakkında FETÖ suçlamasında bulundu. Eğitim Fakültesi'nde de 45 hocadan, 25'i hakkında iftira dilekçesi yazmış. Bu dilekçelerden biz de nasibimizi aldık" diye bağırdı. Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in yaptırdığı duanın ardından Mikail Yalçın ve Yasir Armağan Tokat'ta, Serdar Çağlak Kayseri'de, Fatih Özmutlu ise Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa bırakıldı. Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı aldı.
Rıdvan UYSAL
ŞAİBELİ SINAVI KAZANMIŞ
Araştırma görevlisi olan Volkan Bayar'la ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Buna göre Bayar, 2006'da girdiği yabancı dil sınavından 21 aldı. Aynı yıl ALES'e girdi. İki eksik dışındaki tüm soruları doğru cevapladı. 2009-2011'de ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Bayar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak yerleşti. Düşük dil puanıyla ABD'ye nasıl gittiği ve nereden desteklendiği belirsiz olan saldırgan, ESOGÜ'ye 2013'te doktora için yerleştirildi. Saadet Aylin Bayar da 2006'da girdiği yabancı dil sınavında başarısız oldu. 46 puan alabildi. Aynı yıl girdiği ALES'te ise üç eksik dışındaki tüm soruları doğru cevapladı. O da saldırgan gibi 2009-2011'de Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı, dönüşte de Tokat'a atandı. İkisi de Akademisyen Yetiştirme Programı'na (ÖYP) kayıtlıydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise ÖYP için de kullanılan ALES, ÜDS, KPDS gibi sınavların sorularının FETÖ tarafından çalındığını tespit etmişti. (Kenan KIRAN)
O ZARF ELİNE GEÇİNCE ÇILDIRDI
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Vali Çakacak, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: "Volkan Bayar, ilk ön ifadesinde, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Rektörlük tarafından hakkında soruşturma açılmış. Soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazmış. Yazıda Bayar'a '19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum' denilmiş. Olay günü de bu zarfı gören Bayar sinirlenip aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını almış. Önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş."
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