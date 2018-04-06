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  1. PKK'lılar Afrin'de birbirine roket attı

ve eşi adliyeye sevk edildi

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi ile eşi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 16:00
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