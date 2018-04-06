Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Volkan Bayar , Saadet Aylin Bayar , Eskişehir , eskişehir osmangazi üniversitesi
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