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ABD ile Münbiç görüşmelerinde yeni gelişme

ABD ile Münbiç görüşmelerinde yeni gelişme

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

Diplomatik kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

  • 06 Nisan 2018, Cuma 16:05
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