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Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik

'nde 4 meslektaşını katleden araştırma görevlisiyle ilgili Prof. Dr. , "Saldırgan hakkında defalarca şikayette bulunduk. Bir şey olmadı" dedi.

Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik

'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

HAKKINDA SORUŞTURMA VARDI
Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganın hedefinde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in olduğunu ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

"DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNDUK"
Adliyeye gitmesi nedeniyle saldıran kıl payı kurtulduğunu ifade eden Prof. Dr. , hakkında defalarca şikayette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

"TESCİLLİ BİR FETÖ'CÜ"
"Volkan Bayer'i korumanın hesabını kim verecek? Şu anda ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olabilirdim" diyen Aypay, "Volkan Bayer tescilli bir 'cüdür, bunu kimse görmek istemedi. Yasin'in iki tane bebeği var, bunun hesabını kim verecek? Allah kahretsin sizi" şeklinde konuştu.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 16:51
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