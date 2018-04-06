Türkler’i de İzlediler

Londra merkezli danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın izinsiz olarak Facebook verilerini topladığı kullanıcı sayısının, 87 milyonu bulduğu açıklandı. İlk aşamada 50 milyon kadar Facebook kullanıcısının verilerinin sızdığı medyaya yansımıştı.
İFADE VERECEK
Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg'in bu skandala ilişkin 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade vereceği bildirilmişti. Bu skandaldan en çok ABD, İngiltere, Hindistan ve Endonezya gibi ülkeler etkilenmişti. Türkiye'den de 223 kişinin, bu uygulamayı kurduğu anlaşıldı. Yasadışı şekilde uygulamayı kurma karşılığında para alan kullanıcıların, Facebook arkadaşlarının ve onların arkadaşlarının verileri de toplandı. Böylece Türkiye'den 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz bir şekilde erişilmiş olduğu açıklandı.
İFADE VERECEK
Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg'in bu skandala ilişkin 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade vereceği bildirilmişti. Bu skandaldan en çok ABD, İngiltere, Hindistan ve Endonezya gibi ülkeler etkilenmişti. Türkiye'den de 223 kişinin, bu uygulamayı kurduğu anlaşıldı. Yasadışı şekilde uygulamayı kurma karşılığında para alan kullanıcıların, Facebook arkadaşlarının ve onların arkadaşlarının verileri de toplandı. Böylece Türkiye'den 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz bir şekilde erişilmiş olduğu açıklandı.
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