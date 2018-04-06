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Türkler’i de İzlediler

Facebook skandalından ’de de 234 bin kişinin etkilendiği ortaya çıktı

Türkler’i de İzlediler
merkezli danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın izinsiz olarak Facebook verilerini topladığı kullanıcı sayısının, 87 milyonu bulduğu açıklandı. İlk aşamada 50 milyon kadar Facebook kullanıcısının verilerinin sızdığı medyaya yansımıştı.




İFADE VERECEK
Facebook kurucusu ve CEO'su , verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg'in bu skandala ilişkin 11 Nisan'da Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade vereceği bildirilmişti. Bu skandaldan en çok ABD, , ve gibi ülkeler etkilenmişti. Türkiye'den de 223 kişinin, bu uygulamayı kurduğu anlaşıldı. Yasadışı şekilde uygulamayı kurma karşılığında para alan kullanıcıların, Facebook arkadaşlarının ve onların arkadaşlarının verileri de toplandı. Böylece 'den 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz bir şekilde erişilmiş olduğu açıklandı.

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