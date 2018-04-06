Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, 14 terörist etkisiz hale getirilirken teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edildi.

Toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 01-02 Nisan 2018 tarihlerinde, Hakurk ve Zap bölgelerinde icra edilen üç ayrı hava harekâtında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.