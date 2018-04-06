Bay Kemal'i rezil edecek belgeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askerlere moral vermek amacıyla sınıra giden sanatçılar hakkında sarf ettiği skandal sözlerin yankıları sürüyor.

Askerlere moral vermek ve onları bir nebze olsun askerliğin stresinden uzaklaştırmak için Cumhurbaşkanı ile birlikte sınıra giden sanatçılara "rezil" diyen Kılıçdaroğlu'na Habertürk yazarı Murat Bardakçı tarihten verdiği örneklerle yanıt verdi.

İkinci Dünya Harbi ve Vietnam Savaşı sırasında Amerikalılar başka Marlene Dietrich ile Bob Hope olmak üzere en meşhur şarkıcılar ve komedyenler cepheden cepheye koşmuş, aynı olayı Fransızlar da yapmış, Nazi işgaline uğramamış bölgelerdeki kabare yıldızlarını ateş hattının hemen gerisindeki sahnelere taşımışlardır.

MUSİKİ TÜRKLERDE GELENEKTİR

Tarihte ilk kez Roma İmparatorluğu'nda bilinen bando takımının ardından ordu içerisinde ilk musiki teşkilatı kuran millet de yine Türklerdir.

Bu musiki teşkilâtına, sonraki asırlarda "mehter" adını verdik.

Kore Savaşı sırasında da cepheye dönemin en meşhur sanatçıları gönderilmek istenmiş ancak uzak mesafe nedeniyle bu mümkün olmamıştır. Yine de onun yerine cepheye İstanbul Radyosu'nda her hafta Kore için doldurulan özel bandları yollanmıştır. Kore'den tedaviye gelen gaziler için de hastanelerde konserler düzenlenmiş ve bu konserlere Safiye Ayla, Perihan Altındağ, Müzeyyen Senar yahut Hamiyet Yüceses gibi devrin en sevilen sanatçıları katılmıştır.

İŞTE BAY KEMAL'İ REZİL EDECEK O BELGELER

