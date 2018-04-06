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  1. TSK'dan flaş açıklama

'ndan hastane ı ile ilgili flaş açıklama

Ahmet Demircan'dan Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan ile ilgili açıklama geldi

Hastane yangını ile ilgili flaş açıklama

Bakan "Gerçekten yüreğimiz hopladı. Hızlı bir şekilde herkes organize oldu. Hastaları kısa sürede tahliye ettiler, başarılı bir tahliye oldu.Can kaybı yaşanmaması sevindirici. Endişe verici ve düşündürücü. la ilgili soruşturma başlatıldı" dedi

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 10:19
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