Bakan "Gerçekten yüreğimiz hopladı. Hızlı bir şekilde herkes organize oldu. Hastaları kısa sürede tahliye ettiler, başarılı bir tahliye oldu.Can kaybı yaşanmaması sevindirici. Endişe verici ve düşündürücü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi
Sağlık Bakanı'ndan hastane yangını ile ilgili flaş açıklama
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili açıklama geldi
Etiketler: yangın , Sağlık Bakanı
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