Bakan "Gerçekten yüreğimiz hopladı. Hızlı bir şekilde herkes organize oldu. Hastaları kısa sürede tahliye ettiler, başarılı bir tahliye oldu.Can kaybı yaşanmaması sevindirici. Endişe verici ve düşündürücü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi