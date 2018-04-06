TSK bombaladı! Hepsi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'DAN AÇIKLAMA
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/gsAGMnUrVO— TSK (@TSKGnkur) 6 Nisan 2018
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