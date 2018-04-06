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bombaladı! Hepsi öldürüldü

, 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekat sonucunda, 13 hedefin imha edildiği, 14 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı

TSK bombaladı! Hepsi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA
'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 09:06
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