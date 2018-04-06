Skandal görüntü ortaya çıktı!



Üsse konuşlanan birlikteki ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlere yeni silahlar hakkında eğitim veriyor. Son olarak üsse üzerinde sadece şortla yarı çıplak bir halde görüntülenen Amerikalı asker, PKK/YPG'li teröristlere İsrail ve ABD firmalarının ortaklaşa ürettiği 'geliştirilmiş havan hedefleme' sistemi hakkında eğitim verdi.