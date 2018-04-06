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Skandal görüntü ortaya çıktı!

'nin kırsalında yeni kurduğu askeri üslerdeki hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin Münbiç'e operasyon düzenleyeceği korkusunu hisseden ABD, teröristlere verdiği eğitimleri sıklaştırdı. Teröristlerin kullandığı silah ise dikkat çekti.


Üsse konuşlanan birlikteki 'li askerler /'li teröristlere yeni silahlar hakkında eğitim veriyor. Son olarak üsse üzerinde sadece şortla yarı çıplak bir halde görüntülenen Amerikalı asker, PKK/YPG'li teröristlere İsrail ve ABD firmalarının ortaklaşa ürettiği 'geliştirilmiş havan hedefleme' sistemi hakkında eğitim verdi.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 09:17
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