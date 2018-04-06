Meteoroloji'den gelen son dava durumu raporunda 5 günlük hava tahminleri açıklandı. Rapora göre,yarın ve pazar günü İstanbul'da ve Marmara'nın batısından başlamak üzere tüm bölgede yer yer sağanak yağış bekleniyor. 9 Nisan Pazartesi günü ise yağışların kesilmesi ve sıcaklıkların artacağı öngörülüyor.
BUGÜN HAVALAR NASIL OLACAK?
Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'den müjdeli haber! (6 Nisan 2018 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl? Yağmur yağacak mı? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 6 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den gelen son dava durumu raporunda 5 günlük hava tahminleri açıklandı. Rapora göre,yarın ve pazar günü İstanbul'da ve Marmara'nın batısından başlamak üzere tüm bölgede yer yer sağanak yağış bekleniyor. 9 Nisan Pazartesi günü ise yağışların kesilmesi ve sıcaklıkların artacağı öngörülüyor.
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji , İstanbul , İzmir
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