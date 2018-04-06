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Eski çalışanlarına operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaları kapsamında, 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı olarak Ankara merkezli 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Eski TRT çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturmaları kapsamında 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Ankara, Adana, Adıyaman, Hatay ve İstanbul'da operasyon başlattı.

Eski TRT çalışanı oldukları öğrenilen 20 zanlının gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 10:38
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