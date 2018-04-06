

​Şanlıurfa'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosundaki 688.88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı. İlanda 'Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır' denilen satışı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.