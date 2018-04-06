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Haksız ceza

Haksız ceza
ABD'nin Türkiye'ye karşı siyasi kumpas olarak kullandığı Reza Zarrab davasında, yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet için 15 yıldan (188 ay) fazla hapis ile 50 ila 500 bin dolar para cezası istendi. Savcı, Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu hatırlattı. Türkiye ise bu cezaya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, istenen cezayı şiddetle kınadıklarının ve reddettiklerinin altını çizerek, bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu belirtti.
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