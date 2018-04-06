ABD'nin Türkiye'ye karşı siyasi kumpas olarak kullandığı Reza Zarrab davasında, yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için 15 yıldan (188 ay) fazla hapis ile 50 ila 500 bin dolar para cezası istendi. Savcı, Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu hatırlattı. Türkiye ise bu cezaya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, istenen cezayı şiddetle kınadıklarının ve reddettiklerinin altını çizerek, bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu belirtti.
Haksız ceza
Etiketler: Reza Zarrab , hakan atilla
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.