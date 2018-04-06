Faciadan döndük

İstanbul dün olası bir yangın faciasından kılpayı döndü. Kentin en büyük hastanelerinden Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 17.00 sıralarında alevler çıkmaya başladı. Dış yüzeyde yaşanan yangın kısa sürede hastaneyi sardı. İstanbul'un birçok yerinden görünen dumanlar nedeniyle bölgeye 11 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan merdiven uzatarak kalan hastaları tahliye etti. 8. kattaki 32 yoğun bakım hastası ise hastanelere nakledildi. Yangın uzun uğraşların sonunda söndürüldü. Korkunç olayda can kaybı yaşanmadı. Dumandan etkilenen birçok kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 2 başsavcıvekili ve 4 savcının görevlendirildiğini söyleyen İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İçeride bir yangın yok. Çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor" dedi.
7 YIL ÖNCE DE YANDI
Ortopedi servisinde yattığını belirten hastalardan Mehmet Kekeç "Giriş katta yatıyorduk. Birden camlar patlamaya başladı. Üst katlar bayağı kötüydü. Çok korktuk" derken, 8. katta yattığını belirten hasta ise, "Bugün yattım. Birden bağırdılar 'yangın çıkmış' diye. Biz de can havliyle kendimizi yangın merdivenine attık" diye konuştu. Hastanede 7 yıl önce de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.
Sağlık ekipleri, hastanede yatan bebekleri büyük bir özveriyle tahliye etti.
İtfaiye ekipleri, üst katlardaki hastaları işte böyle kurtardı.
Hastanedan yükselen dumanlar Anadolu Yakası'ndan görüldü.
7 YIL ÖNCE DE YANDI
Ortopedi servisinde yattığını belirten hastalardan Mehmet Kekeç "Giriş katta yatıyorduk. Birden camlar patlamaya başladı. Üst katlar bayağı kötüydü. Çok korktuk" derken, 8. katta yattığını belirten hasta ise, "Bugün yattım. Birden bağırdılar 'yangın çıkmış' diye. Biz de can havliyle kendimizi yangın merdivenine attık" diye konuştu. Hastanede 7 yıl önce de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.
Sağlık ekipleri, hastanede yatan bebekleri büyük bir özveriyle tahliye etti.
İtfaiye ekipleri, üst katlardaki hastaları işte böyle kurtardı.
Hastanedan yükselen dumanlar Anadolu Yakası'ndan görüldü.
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