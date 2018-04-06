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  1. 15 Temmuz öncesi PKK ile görüşme...

'cü ve adaylarına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başlığı'nın 'nün -savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.

FETÖcü hakim ve savcı adaylarına operasyon!
Ayrıntılar geliyor...
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  • 06 Nisan 2018, Cuma 09:51
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