Genelkurmay "çatı" davasında gerginlik!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasının görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Tanık olarak ifadesi alınan Ahmet Çevik, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler'in korumalarından olduğunu, akşam saatlerinde Güler'in çıkış yapacağının söylenmesi üzerine nizamiyede beklemeye başladığını ifade etti.

Bir süre sonra Orgeneral Güler'in çıkışının iptal edildiğine dair bilgi geldiğini beyan eden tanık Çevik, kendilerine ait odaya giderek beklemeye başladığını, birkaç dakika sonra odaya gelen Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu darbeci askerlerce silah ve mühimmatlarının alınarak ellerinin bağlandığını anlattı.

Gece boyunca söz konusu odada beklemek durumunda kaldıklarını aktaran tanık Çevik, sabah saatlerinde rehin tutuldukları odadan çıkabildiğini belirtti.

Hakkında başka bir ilde FETÖ soruşturması bulunan Y.G'nin sanık eski üsteğmen Murat Aletirik hakkında verdiği beyanda, Aletirik ile Kara Harp Okulu'nda öğrencilik yıllarından itibaren tanıştıklarını, Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim gördükleri dönemde de aynı evi paylaştıklarını dile getirdi.

Söz konusu dönemde ismini bilmediği FETÖ üyesi ile toplantıların yapıldığını, sanık Aletirik'in de toplantılara katıldığını aktaran Y.G, Aletirik'in örgüt üyeliğine ilişkin ise kesin bir bilgisi olmadığını ifade etti.



DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

Tanıkların çapraz sorgusuna geçildiğinde, müştekiler yüksek sesle yorumda bulundu. Sanıkların müştekilere karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin fiziki müdahale boyutuna dönüşmesini araya giren güvenlik güçleri engelledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından müşteki ve sanık yakınlarının salondan çıkarılmasına karar verildi.