Mersin'de bayram havası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından önceki gün temeli atılan ve tüm üniteleri tamamlandığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Mersin'in Gülnar ilçesinde ve ilçeye bağlı 52 köyde (mahalle) büyük heyecan ve mutluluk yarattı. 20 milyar dolara mal olacak ve 10 bin kişiye iş imkânı yaratacak olan santrale en yakın noktadaki bin 200 nüfuslu Büyükeceli Köyü'nde vatandaşlar heyacanlarını SABAH'la paylaştı. Köy meydanındaki sohbetimiz sırasında araya giren kahvehane sahibi, "Ağabey bize Cumhuriyet'in 100'üncü yıl piyangosu vurdu. Herkese benden çay" diyerek sevincini dile getirdi. Santrale 3 kilometre mesafedeki Büyükeceli'de bayram havası var.

HALKI PROVAKE ETTİLER

Santralin yeri belli olduktan sonra Avrupa'nın birçok ülkesinden sözde çevrecilerin heyetler halinde gelerek "Ürünleriniz bozulacak, doğanın dengesi yok olacak" diyerek halkı provoke ettiğini söyleyen köy muhtarı Serdar Sarı, "Oysa ülkelerinde nükleer santral var. Amaç Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini önlemek. Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgilerle geleceğimizle oynadılar. Ama 4-5 yıldır halk bilinçlendi. Santrali yapan şirket yetkilileri köyün ileri gelenleriyle toplantılar yaparak santral gerçeğini anlattı. Halk ikna oldu. İnşaat yeni başlamasına rağmen sadece köyümüzden 100 kişi işe alındı. Bölgedeki köylerden 800 kişi şimdiden istihdam edildi" dedi.

GENÇLERİN GELECEĞİ AYDINLANACAK

Köy de kahvehane işleten Süleyman Topçu (40), "Bu santral Türkiye'nin geleceğidir. Yatırım sayesinde gençlerimizin geleceği daha aydınlık olacak" dedi. 49 yaşındaki Mustafa Karaman ise "Oğlum orada güvenlik görevlisi. Türkiye'nin geleceğine hiç kimse engel olamaz. Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki uzantıları artık bize köstek olmasın" diye konuştu.

GEREKLİ BİLGİYİ ALINCA İKNA OLDUK

Köy imamı Hasan Sümbül (55) ise projenin detaylarının kendilerine anlatılmasıyla ikna olduklarını söyledi. Diğer köylerdeki din görevlileri ve imamlarla birlikte halka santralin son teknolojiyle yapıldığını ve çevreye duyarlı bir proje olduğunu anlattıklarını belirten Sümbül, "Santral Türkiye'nin gelecekte söz sahibi olması için önemli bir yatırım" dedi.

KARA PROPAGANDA ANLAMSIZ

Beldenin eski belediye başkanı Hümmet Büyük (57), kendilerini Rusya'ya benzer santralleregötürdüklerini santrallerin bulunduğu bölgelerin çok geliştiğini yerinde gördüklerini söyledi. Mustafa Bulut (36) "Kara propagandaların hepsi boş ve anlamsız" derken, Musa Sade (65) ise "Yoksulluk içinde büyüdük. Çok mutluyum. Köyümüzde çok önemli bir temel atıldı" dedi.