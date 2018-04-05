Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus hadisesi, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? (5 Nisan 2018 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleriyle ilgili son raporları açıkladı. Bu raporlara göre İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? Ankara'da hava bugün nasıl olacak? İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...
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