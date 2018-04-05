TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'teki 4 partinin grup başkanvekilleri ile görüşecek. Saat 12:00'deki görüşmenin gündemi Meclis'teki süre tartışması olacak.
Ayrıntılar geliyor..
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'teki 4 partinin grup başkanvekilleri ile görüşecek. Saat 12:00'deki görüşmenin gündemi Meclis'teki süre tartışması olacak.
Ayrıntılar geliyor..
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