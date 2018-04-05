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Başkanı Kahraman, 4 partinin grup başkanvekilleri ile görüşecek

Başkanı , Meclis'teki 4 partinin grup başkanvekilleri ile bir araya gelecek

TBMMde sürpriz görüşme!

Başkanı , Meclis'teki 4 partinin grup başkanvekilleri ile görüşecek. Saat 12:00'deki görüşmenin gündemi Meclis'teki süre tartışması olacak.

Ayrıntılar geliyor..

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 11:18
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