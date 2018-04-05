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Yol Durumu
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'daki arıza vatandaşı mağdur etti

'deki banliyö tren hattı 'da enerji sağlayıcı sistemindeki arıza nedeniyle seferlerini aksattı. Mağdur olan vatandaşlar otobüsü tercih edince bu kez duraklarda yığılma oldu.

İZBANdaki arıza vatandaşı mağdur etti

Banliyö Sistemi'nde () trenlerine enerji sağlayan kataner telinin kopması nedeniyle seferler durdu.

İşlerine ve havalimanına yetişmeye çalışan yolcular bu duruma tepki gösterirken, artı para cihazlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.


"EVE GİDECEK PARAMIZ YOK"
Bu kez de parasını geri almak isteyen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Otobüslere yönlendirilen vatandaşların "Yol paramız yok. Eve gidecek paramız yok. Eve gitmek istiyorum para yetmiyor" tepkisi dikkat çekti.



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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 11:15
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