İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) trenlerine enerji sağlayan kataner telinin kopması nedeniyle seferler durdu.

İşlerine ve havalimanına yetişmeye çalışan yolcular bu duruma tepki gösterirken, artı para cihazlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.



"EVE GİDECEK PARAMIZ YOK"

Bu kez de parasını geri almak isteyen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Otobüslere yönlendirilen vatandaşların "Yol paramız yok. Eve gidecek paramız yok. Eve gitmek istiyorum para yetmiyor" tepkisi dikkat çekti.







