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  1. TBMM'de sürpriz görüşme!

Karlov suikastı soruşturmasında flaş gelişme!

Karlov suikastı soruşturmasında flaş gelişme!

Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı

Ayrıntılar geliyor...

  • 05 Nisan 2018, Perşembe 11:44
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