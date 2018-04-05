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'ne operasyon

ve Siber polisleri 'nde arama yapılıyor.

Beşiktaş Belediyesine operasyon

10 araçla gelen ekipler, belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'ne operasyon düzenliyor. Ekipler belediyedeki dijital verileri inceliyor.

ORADA DA ARAMA VAR
Beşiktaş Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki ek binasında da arama yapılıyor.

İmar, ruhsat ve zabıtanın bilgisayarlarına el konuldu.

BAŞKAN VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI
Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINDI
Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 09:48
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