Başbakan Yıldırım Moğolistan'a gitmeden önce havalimanında açıklama yaptı.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından satırbaşları:
Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili olarak Yıldırım: "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İhmal varsa gereği yapılacaktır."
MEHMET ŞİMŞEK GÖREVİNİN BAŞINDADIR
Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor.
(Macron'un Münbiç'e 50 askerini daha gönderdiği iddiası) "Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Münbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, terör tehditi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin çok önemi yok.
(ESOGÜ'deki silahlı saldırı) İlim irfan yuvası üniversitede böyle bir olayın yaşanması tabii ki çok vahim bir durumdur. Kapsamlı bir şekilde hiçbir detay açıkta bırakılmaksızın bakılacak ve ona göre kamuoyu bu konuda ilerleyen süreçte bilgilendirilecektir.
Başbakan Yıldırım Moğolistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalar yaptı
Başbakan Yıldırım Moğolistan'a gitmeden önce havalimanında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Başbakan Yıldırım Moğolistan'a gitmeden önce havalimanında açıklama yaptı.
- Erdoğan Üniversite'deki saldırı hakkında bilgi aldı
- Üniversite saldırganının eşi gözaltına alındı
- Hatay'a açılacak yeni sınır kapısının adı belli oldu
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