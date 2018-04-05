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Escobar apartmanı törenle yıkılacak

Escobar apartmanı törenle yıkılacak
Kolombiya'nın kentinde gelmiş geçmiş en ünlü uyuşturucu baronu 'ın yaşadığı 'nın düzenlenecek törenle yıkılacağı açıklandı. Monaco Apartmanı, günümüzde bile halen ziyaretçi çeken bir yer. Medellin'e giden turistler için turlar düzenlenirken, apartmanın ortaklarından biri yıkım kararına itiraz etti. Belediye, kanlı baronun kurbanlarına saygı amacıyla apartmanın yıkılmasıyla araziyi yeşil alan haline getireceğini açıkladı. Escobar'ın en büyük rakibi Cali karteli, 1988 yılında baronu öldürmek için binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtulmuştu.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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