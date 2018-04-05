Escobar apartmanı törenle yıkılacak

Kolombiya'nın Medellin kentinde gelmiş geçmiş en ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yaşadığı Monaco Apartmanı'nın düzenlenecek törenle yıkılacağı açıklandı. Monaco Apartmanı, günümüzde bile halen ziyaretçi çeken bir yer. Medellin'e giden turistler için turlar düzenlenirken, apartmanın ortaklarından biri yıkım kararına itiraz etti. Belediye, kanlıbaronun kurbanlarınasaygı amacıyla apartmanınyıkılmasıyla araziyi yeşilalan haline getireceğiniaçıkladı. Escobar'ın en büyük rakibi Cali karteli, 1988 yılında baronu öldürmek için binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtulmuştu.
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