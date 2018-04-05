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Cumhurbaşkanlığı Rusça hesabı açtı

Cumhurbaşkanlığı; Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca'nın ardından 'nin temel atma töreninin ardından Rusça yayınlara da başladı.

Sosyal paylaşım sitesi 'da 4 dilde yaklaşık 10 milyon takipçiye yayın yapan Cumhurbaşkanlığı, Rusça yayınlarına, Temel Atma Töreni ile başladı.

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca yayınlarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesaplarına, Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı 'in katılımıyla 3 Nisan'da gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma töreni ile Rusça yayın da eklendi.

Cumhurbaşkanlığının "@tcbestepe_ru" adlı hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i resmi karşılama töreni, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ve Erdoğan ile Putin'in düzenlediği ortak basın toplantısı canlı olarak yayınlandı.

Rusça yapılan canlı yayınlar ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edilirken gün boyu süren programlara yönelik Rusça paylaşımlar ise 700 bine yakın kişiye ulaştı.

Rusçanın eklenmesiyle yayın yaptığı dillerin sayısı 5'e yükselen Cumhurbaşkanlığının, diğer dillerde de yayın yapmak için hazırlıkları devam ediyor.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 10:29
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