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Ana ders

Ana ders
Adana'da, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen özel halk otobüsünde 2,5 lira istenerek hakarete uğrayan şehit annesi Zübeyde Tura (60), adeta ders verdi. Mahkemeye sunduğu dilekçe ile tutuksuz yargılanan şoför 'e yönelik şikayetinden vazgeçti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehidimizin annesi kendisine hor ve hakir davranan genç şoförü, büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu belirtmesinin ardından bir anne olarak, alicenaplık göstererek affetmiştir. Bu örnek tavrı, ders niteliğindedir. Bunun bir mesaj olmasını temenni ediyoruz" denildi.



Eren Güngör, tutuksuz yargılanıyor.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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