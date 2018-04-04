Yunanistan esprisi salonu kahkahaya boğdu .

Yurt dışı eğitim programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin üniversiteye erişimde Yunanistan'ın ardından ikinci sırada olduğunu söyledi. Espirili bir dille, "Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke" diyen Yıldırım, Ege'deki gerilime atıfta bulunarak, "Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok" ifadesini kullandı.



Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Yolunuz da bahtınız da açık olsun. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinizden hiç şüphem yok.2018 bütçesinde eğitim en büyük payı aldı. Hükümet olarak belirlediğimiz dört ana eksen var bunlardan en önemlisi eğitimdir. Eğitimin gelişmesi ve gelişen şatlara göre yeniden düzeltilmesi gerekiyor. 1950'den bu yana 68 yılda öğrenci sayımız 300 kat arttı. Ülkemize kabul edeceğimiz her öğrenci bizim elçimizdir. Sadece bu yetmez. Özellikle yurtdışında çok daha etkin bir tanıtım kampanyası izlenmeli ve çok sayıda öğrencinin ülkemize gelmesi sağlanmalıdır düşüncesindeyim.Üniversitelerde kontenjanın yüzde 5'i kadar yabancı öğrenci ağırlamamız gerekiyor.

Son 16 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de baş döndürücü bir hızla önemli atılımlar gerçekleştirdik. İlköğretimde okuma oranı yüzde 100. Her iki lise öğrencisinden biri üniversiteye yerleşiyor. Üniversitelerdeki kız öğrencilerimizin sayısı erkeklerden fazla, bundan gurur duyuyoruz. Öğretim üyesi bakımından da durum farklı değil. Üniversiteleri bayanlar teslim almış, hayırlı uğurlu olsun. Kızlarımızın, hanımların eli değdiği yer çok daha güzel olur.Öğretmen sayımız, asker sayımızın neredeyse 1,5 katına çıktı. Derslikler açtık, kapasiteyi artırdık ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısını 36'dan 24'e düşürmeyi başardık.

YUNANİSTAN RAHAT DURDUKÇA BİR ŞEY SÖYLEMEYİZ

2002'de 76 olan üniversite sayısı bugün 186'ya ulaştı. Yakında 10 üniversite daha geliyor eli kulağında. Üniversite sayısı artınca rahatsız olanlar var bunlar memleketin gençlerinin üniversitede okumasının önüne geçmek istiyor. Türkiye üniversiteye erişim sıralamasında Dünya ikincisi. Birinci Yunanistan, ikinci bizi. Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke. Neyse, komşumuz yine de. Rahat durduğu müddetçe bir şey demeyiz.



ALIN TERİNİN YERİNİ AKIL TERİ ALDI

Dünya değişti. Alın terinin yerini 'akıl teri' aldı. Milyonlarca araba üretenlerin yerini program üretenlerin aldığı bir döneme geldik. Çok üretim yaparak, çok sayıda üreterek buralara ulaşmadılar. Akıl teri ile ulaştılar. Bilginin en önemli güç olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bize düşen, bilgi çağını yakalarken değerlerine yabancılaşmayan nesiller yetiştirebilmek