Yol Durumu

Yunanistan esprisi salonu kahkahaya boğdu .

04 Nisan 2018, Çarşamba

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin üniversiteye erişim sıralamasında dünya ikincisi olduğuna dikkat çekerek, " Birinci Yunanistan, ikinci bizi. Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke. Neyse, komşumuz yine de. Rahat durduğu müddetçe bir şey demeyiz." dedi.

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