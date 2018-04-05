Yunanistan esprisi salonu kahkahaya boğdu . 04 Nisan 2018, Çarşamba

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin üniversiteye erişim sıralamasında dünya ikincisi olduğuna dikkat çekerek, " Birinci Yunanistan, ikinci bizi. Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke. Neyse, komşumuz yine de. Rahat durduğu müddetçe bir şey demeyiz." dedi.