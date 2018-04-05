Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin üniversiteye erişim sıralamasında dünya ikincisi olduğuna dikkat çekerek, " Birinci Yunanistan, ikinci bizi. Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke. Neyse, komşumuz yine de. Rahat durduğu müddetçe bir şey demeyiz." dedi.
Yunanistan esprisi salonu kahkahaya boğdu .04 Nisan 2018, Çarşamba
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