Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, eğitimde kullanılan uçaklara yönelik sabotaj olduğu iddiaları üzerine hangarlara kamera sistemi kurulmasına karar verildi. Bu sistemin kurulumu için, uzmanlardan yararlanmak yerine, o sırada muhabere bölümünde görev yapan Astsubay Üstçavuş Gökhan Yıldırım (25) görevlendirildi. Astsubay Üstçavuş Gökhan Yıldırım, 27 Şubat 2015 tarihinde uçak paraşütlerinin konulduğu hangarda güvenlik kamerası sistemini kurduğu sırada, 4 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit astsubay, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.





ŞEHİTLİK HAKKINI ALIRIZ

Acı olaydan sonra astsubayın ailesi çocuklarının ihmal kurbanı olduğu gerekçesiyle soruşturma taleplerinde bulundu. Ancak ailenin soruşturma istekleri her seferinde hem askeri savcılık hem de 15 Temmuz darbe teşebbüsünün etkili isimlerinden Genelkurmay eski adli müşaviri FETÖ'cü Muharrem Köse tarafından reddedildi, üzeri kapatıldı. Dosyanın ısrarla takipçisi olan aileyi o dönemde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan, bir menfezde yakalanıp, yapılan yargılama sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nün FETÖ imamı, 'Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu'nun, istekleri dışında hareket eden şehit ailesinin fertlerini de tehdit ettiği ortaya çıktı. Aile üyelerine sık sık telefon açtığı belirtilen Kuzu'nun, halen FETÖ'den tutuklu bulunan dönemin üs komutanı hava tümgeneral Kubilay Selçuk'tan şikayetçi olmaları ve olayın aydınlatılmasını istedikleri için, "Generalimizi üzmeyin, oğlunuz kendi kendine düşüp öldü, şehitliğini de alırız" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Öte yandan, askeri yargının kaldırılmasından sonra şehidin ailesinin bir kez daha, Yıldırım'ın ölümünde sorumluluğu bulunan kişilerin yargılanması için soruşturma talebinde bulunması sonuç vermiş, olayın olduğu tarihte üs komutanı olan, 15 Temmuz darbe girişiminin etkin isimlerinden, tutuklanıp, ordudan atılan eski hava tümgeneral Kubilay Selçuk ile eski tabur komutanı Aytuğ Denk hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı. Yargılamaya henüz başlanmadı. Şehit Astsubay Gökhan Yıldırım'ın ağabeyi Ramazan Yıldırım, "Bizi sürekli rahatsız ve tehdit etmişlerdi ama kardeşimin davasını sonuna kadar takip edeceğim" dedi.