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Rezidansta ölüm

’nin eski bakanı Canan Öztoprak, evlat acısı yaşadı. Oğlu , İstanbul’da yalnız yaşadığı rezidansta canına kıydı

Rezidansta ölüm
KKTC eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak (33), İstanbul'da bir rezidans dairesine taşındı. İddialara göre, bir taşımacılık şirketi bulunan Öztoprak'ın işleri kötüleşmeye başladı. Evinde yalnız yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Öztoprak'tan 2 gündür haber alınamadı. Öztoprak'ı merak eden komşusu , durumu rezidans yönetimine anlattı. Çilingir yardımıyla daireye giren yetkililer, Öztoprak'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Yatağında ölü bulunan Öztoprak'ın yanında tabanca vardı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, inceleme yaptı. ettiği saptanan 'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öztoprak'ın arkadaşlarının ifadesini aldı. Kapı komşusu Cansu Özdemir, "İkimizin de köpeği vardı. Birlikte gezdiriyorduk" derken, başka bir arkadaşının da "Çetin geçen günlerde şaka yollu bana 'İntihar edelim mi?' diye sordu" dediği ortaya çıktı.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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