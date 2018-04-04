Rezidansta ölüm

KKTC eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak (33), İstanbul'da bir rezidans dairesine taşındı. İddialara göre, bir taşımacılık şirketi bulunan Öztoprak'ın işleri kötüleşmeye başladı. Evindeyalnız yaşayan ve birsüredir psikolojik tedavigördüğü öne sürülenÖztoprak'tan 2 gündürhaber alınamadı. Öztoprak'ı merak eden komşusu Cansu Özdemir, durumu rezidans yönetimine anlattı. Çilingiryardımıyla daireye girenyetkililer, Öztoprak'ınkanlar içindeki cesediylekarşılaştı. Yatağında ölü bulunan Öztoprak'ın yanında tabanca vardı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, inceleme yaptı. İntihar ettiği saptanan Çetin Öztoprak'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öztoprak'ın arkadaşlarının ifadesini aldı. Kapı komşusu Cansu Özdemir, "İkimizin de köpeği vardı. Birlikte gezdiriyorduk" derken, başka bir arkadaşının da "Çetin geçen günlerdeşaka yollu bana 'İntiharedelim mi?' diye sordu" dediği ortaya çıktı.
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