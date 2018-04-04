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  1. Putin ve Ruhani başbaşa görüşecek
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lideri 'de

, -- Zirvesi için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan ’yi Cumhurbaşkanlığı si'nde karşıladı.

İran lideri Ruhani Külliyede

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı 'yi protokol kapısında karşıladığı tören basına kapalı gerçekleşti. Konuk Cumhurbaşkanı Ruhani, önce Erdoğan ile ardından da Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Liderler daha sonra --İran si'nde bir araya gelerek, 'de ateşkesin sağlanması ve normalleşme sürecini kapsamlı bir şekilde masaya yatıracak. Zirve sonrası çalışma yemeğinin ardından liderler ortak basın toplantısı için gazetecilerin karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Suriye konulu üçlü zirve bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 10:49
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