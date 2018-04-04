Putin ve Ruhani görüşmesi sona erdi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 11.58' de başladı.
Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" ev sahibi olarak çalışma yemeği verecek.
Zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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