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  1. Emniyette 6 bin kripto tespit edildi

’da yakalanan 2 teröristin üzerinden servet çıktı!

'da, terör örgütü 'a para ve askeri teçhizat aktaran örgüt üyesi 2 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunan ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki kamplarına para aktarıp askeri teçhizat gönderen 2 hücre üyesini tespit etti.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 10:32
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