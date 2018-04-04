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Hayaldi gerçek oldu

Türkiye’ye çağ atlatacak olan i’nin temelini Erdoğan ve Putin birlikte attı

Hayaldi gerçek oldu
Ankara, yarım asırlık nükleer enerji hayalinde en kritik virajı aştı. İlk nükleer güç santrali Akkuyu'nun temelini attı. Tarihi törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin de katıldı.
Erdoğan, "Yarım asırlık hayali hayata geçiriyoruz" derken Putin şu açıklamayı yaptı: Gelişmiş Türk ekonomisi için yeni dönem başlıyor. 2023'teki açılışı da birlikte yapalım.



İLİŞKİLERİMİZ ARTARAK SÜRECEK
Erdoğan, Putin'le 1.5 saat baş başa görüştü. "Rusya ile birçok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. İşbirliğini de artırarak sürdürmekte kararlıyız" dedi.



ENERJİ BAKANI ALBAYRAK: TARİHİ BİR GÜN
Enerji Bakanı , "Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Emeği geçen herkesi saygıyla anıyoruz" dedi.

TEK KALEMDE 'YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM
İlk ünitesi 29 Ekim 2023'te devreye girmesi planlanan santral, tam 20 milyar dolara mal olacak.
İnşaatta 10 bin kişi çalışacak.
Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.
80 yerli-yabancı firma katılacak.
3.2 milyon metreküp beton dökülecek.
250 futbol sahası kadar boya yapılacak.
840 km. boru şebekesi döşenecek.
87 bin 411 kilometre kablo, 447 bin ton çelik kullanılacak.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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