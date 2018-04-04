Bir Demet dehşet

Adana'nınYüreğir İlçesi, sapık kayınbirader haberiyle sarsıldı. 3 çocuk annesi Demet B.'nin (27) eşi "yaralama" suçundan tutuklandı. Kocası cezaevinde olan genç kadın, önceki gece kabusu yaşadı. Demet B.'nin kayınbiraderi Sezer B., yengesinin evine giderek kapıyı çaldı. Yengesi kapıyı açar açmaz içeri giren Sezer B., genç kadını darp etmeye başladı. Ardından yengesine tecavüz ettikten sonra evden kaçtı. Perişan birhalde kalan talihsiz kadın,Hatay'da yaşayan ailesiniarayarak başından geçenlerianlattı. Hatay'dan Adana'ya gelen aile, kızlarıyla birlikte soluğu karakolda aldı.
TECAVÜZCÜ CEZAEVİNDE Genç kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, saldırganı yakalamak için düğmeye bastı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Sezer B., çıkarıldığı mahkeme tarafından "cinselistismar" suçundan tutuklandı. Aldığı darbeler sonucu boynunda morluklar oluşan Demet B., yaşadığı dehşeti anlattı. "Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayınbiraderim. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. 'Bugünkardeşimin yatağındayatacağım. Bana yatakodasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Demet B., Hatay'a giderek babaevine sığındı. Ancak talihsiz kadının ailesi, 3 çocuğunu istemedi. Annelerine sarılan Berivan, "Biz bırakıp gitme, biz sensiz ne yapacağız" diye ağladı. Anne-kızın gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.
Demet B.'nin boynundaki darp izleri, dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi.
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