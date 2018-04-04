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Bir "" dehşet

Eşi cezaevinde olan B., kayınbiraderinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan tutuklandı. Mağdur kadın babaevine sığınırken, çocukları ‘Anne bizi bırakma’ diye ağladı

Bir Demet dehşet
Adana'nın Yüreğir İlçesi, sapık kayınbirader haberiyle sarsıldı. 3 çocuk annesi B.'nin (27) eşi "yaralama" suçundan tutuklandı. Kocası cezaevinde olan genç kadın, önceki gece kabusu yaşadı. Demet B.'nin kayınbiraderi Sezer B., yengesinin evine giderek kapıyı çaldı. Yengesi kapıyı açar açmaz içeri giren Sezer B., genç kadını darp etmeye başladı. Ardından yengesine tecavüz ettikten sonra evden kaçtı. Perişan bir halde kalan talihsiz kadın, Hatay'da yaşayan ailesini arayarak başından geçenleri anlattı. Hatay'dan 'ya gelen aile, kızlarıyla birlikte soluğu karakolda aldı.

TECAVÜZCÜ CEZAEVİNDE
Genç kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, saldırganı yakalamak için düğmeye bastı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Sezer B., çıkarıldığı mahkeme tarafından "cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Aldığı darbeler sonucu boynunda morluklar oluşan Demet B., yaşadığı dehşeti anlattı. "Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayınbiraderim. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. 'Bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



Demet B., Hatay'a giderek babaevine sığındı. Ancak talihsiz kadının ailesi, 3 çocuğunu istemedi. Annelerine sarılan Berivan, "Biz bırakıp gitme, biz sensiz ne yapacağız" diye ağladı. Anne-kızın gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.



Demet B.'nin boynundaki darp izleri, dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi.



(Sezer B.)

Murat KARAMAN
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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