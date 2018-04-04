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Akılalmaz yöntemi

Cinsel güç arttırıcı ilaç ve Galaxy J7 kazandınız mesajlarıyla vatandaşı kandırarak dolandıran şebekenin merkezine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda depoda 350 bin liralık sahte ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi

Esenyurt'ta cep telefonu üzerinden gönderdiği, "cep telefonu ve cinsel gücü artırıcı ilaç kazandınız" şeklindeki SMS'lerle ağına düşürdüğü vatandaşları dolandıran şebekenin merkez olarak kullanıldığı kargo şirketinden 18 bin 392 adet kaçak ve sahte cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi. Baskında bir kişi gözaltına alınırken, benzer yöntemlerle binlerce vatandaşı mağdur ettiği belirlenen şebekeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 07:16
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