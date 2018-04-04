Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi

İstanbul Esenyurt'ta cep telefonu üzerinden gönderdiği, "cep telefonu ve cinsel gücü artırıcı ilaç kazandınız" şeklindeki SMS'lerle ağına düşürdüğü vatandaşları dolandıran şebekenin merkez olarak kullanıldığı kargo şirketinden 18 bin 392 adet kaçak ve sahte cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi. Baskında bir kişi gözaltına alınırken, benzer yöntemlerle binlerce vatandaşı mağdur ettiği belirlenen şebekeye yönelik çalışmaları devam ediyor.