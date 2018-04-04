Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TEOG'un kaldırılmasının ardından liselere geçişle ilgili hazırladığı çalışmanın tüm detaylarını tamamladı. Yeni eğitim modelinde öğrencilerin yüzde 90'ı "yerli yerleştirme"yle mahallesindeki okula yerleştirilecek.
Eğitimde yeni dönem başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak liselerle ilgili son çalışmalarını da tamamladı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , Yusuf Tekin , TEOG , MEB
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