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  1. Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi

Eğitimde yeni dönem başlıyor

() sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak liselerle ilgili son çalışmalarını da tamamladı.

() 'un kaldırılmasının ardından liselere geçişle ilgili hazırladığı çalışmanın tüm detaylarını tamamladı. Yeni eğitim modelinde öğrencilerin yüzde 90'ı "yerli yerleştirme"yle mahallesindeki okula yerleştirilecek.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 07:31
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