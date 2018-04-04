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Gülşah Demircan İsviçre'ye kaçtı!

1999 yılında 17 yaşındaki ayin yaparken öldüren , ve , Şehriban'ın ailesinin açtığı tazminat davasıyla 752 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilirken; zanlılardan Zinnur Gülşah Dinçer'in tazminat kararının ardından İsviçre'ye kaçtığı öğrenildi.

Satanist Gülşah Demircan İsviçreye kaçtı!

13 Eylül 1999 gecesi, henüz 17 yaşındayken, kısa süre önce tanıştığı arkadaşları , ve tarafından öldürüldü. Polis 3 kişiyi gözaltına aldığında, kamuoyu da ilk cinayetin detaylarını öğrendi. Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer 16'şar yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 07:07
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