Şehriban Coşkunfırat 13 Eylül 1999 gecesi, henüz 17 yaşındayken, kısa süre önce tanıştığı arkadaşları Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer tarafından öldürüldü. Polis 3 kişiyi gözaltına aldığında, kamuoyu da ilk satanist cinayetin detaylarını öğrendi. Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer 16'şar yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.
Satanist Gülşah Demircan İsviçre'ye kaçtı!
1999 yılında 17 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat'ı satanist ayin yaparken öldüren Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer, Şehriban'ın ailesinin açtığı tazminat davasıyla 752 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilirken; zanlılardan Zinnur Gülşah Dinçer'in tazminat kararının ardından İsviçre'ye kaçtığı öğrenildi.
Etiketler: Zinnur Gülşah Dinçer , Ömer Çelik , Şehriban Coşkunfırat , satanist , Engin Arslan
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