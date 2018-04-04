Şehriban Coşkunfırat 13 Eylül 1999 gecesi, henüz 17 yaşındayken, kısa süre önce tanıştığı arkadaşları Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer tarafından öldürüldü. Polis 3 kişiyi gözaltına aldığında, kamuoyu da ilk satanist cinayetin detaylarını öğrendi. Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer 16'şar yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.