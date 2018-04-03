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Yerli Mozart!

Otizmli Taylan Hartavi’nin müzik dehası olduğu fark edildi. Kısa sürede piyano ve viyola çalan genç yetenek Mozart ve ’a benzetildi

Yerli Mozart!
Antalya'da yaşayan hemşire Fadime ile harita mühendisi Ramazan Hartavi çiftinin, 1999 yılında Taylan ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Ancak minik yav- runun atipik otizmli olduğu tespit edildi. 7 yaşına geldiğinde ise okula gitti. Öğretmeni, Taylan'ın literatürde "Mutlak kulak" olarak adlandırılan ve nadir rastlanan müzik "dehası" özelliğine sahip olduğunu tespit etti. Öğretmeninin aileyi yönlendirmesiyle piyano eğitimine başlayan Taylan, kısa sürede kendini geliştirdi. Duyduğu müzikleri notaya çevirdi. Taylan yaylı çalgılardan viyolayı da kısa sürede öğrendi. genelinde düzenlenen yarışmalarda derece elde etti. Genç yetenek, "Ünlü bir piyanist olmayı hedefliyorum" dedi. Fadime Hartavi "Oğlumun bu kadar başarılı olabileceğini hayal bile edemezdim" dedi. Baba Ramazan Hartavi ise "Müzikle Taylan'ın gücü ortaya çıktı. Baba olarak kendimi Taylan'ın mutuluğuna adadım, onun için hala müzik kurslarına gidiyorum. Taylan gibi insanların çoğalmasını istiyorum" diye konuştu. Engelli Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Vakfı Şube Başkanı Gülcan Ay "Dünyaca ünlü Mozart, Beethoven, ünlü yazar Kafka otistik. Taylan'ımız neden Mozart, olmasın. En güzel yerlere gelebilir" dedi.
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