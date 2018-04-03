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erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı () tarafından, 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. İşte !

YDS soru ve cevapları erişime açıldı

tarafından 1 Nisan'da düzenlenen sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarını yayımladı ÖSYM'nin nde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS'ye başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 19:29
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