YDS soru ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM tarafından 1 Nisan'da düzenlenen sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarını yayımladı ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS'ye başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.