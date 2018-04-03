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  1. YDS soru ve cevapları erişime açıldı

Ruhani 'da

, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya geldi.

Ruhani Ankarada

Ruhani ve beraberindeki heyeti 'ya getiren uçak, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya gelecek.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 19:40
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