Avrupa genelinde yaklaşık 15 bin uçuş ertelenebilir
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugün yaklaşık 15 bin uçuşun ertelenebileceği uyarısında bulunuldu.
Teknik sorunun bugün akşam saatlerine kadar çözülmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün Avrupa genelinde 29 bin 500 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyordu ancak sistemdeki sorun nedeniyle bu uçuşların yarısının ertelenebileceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, teknik sorunun herhangi bir güvenlik zaafiyeti oluşturmadığı kaydedildi.
THY'DEN "EUROCONTROL" ARIZASI UYARISI
Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikmeler yaşandığı bildirildi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan teknik arızayla ilgili bilgi verildi.
Açıklamada, "Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarımızda gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımız uçuşları ile ilgili detaylara 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilir." bilgisine yer verildi.
Teknik arıza nedeniyle Avrupa seferlerinde gecikme ve iptaller yaşanacağı aktarılan açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel detaylara "www.turkishairlines.com" üzerinden ya da "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceği kaydedildi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa sahasında hava trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol sistemlerindeki arıza sebebi ile Avrupa'ya yapılacak tüm seferlerde ciddi aksamalar olduğunu vurgulayarak, "Eurocontrol ile temasımız devam etmekte olup, seferler ile ilgili açıklamalar web sitemizden yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: THY , Brüksel , hava sahası , çağrı merkezi , teknik arıza , Eurocontrol
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