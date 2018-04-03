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Yargıtay'dan sevindiren 'kredi masrafı' kararı!

Yargıtay 13. , kullanılan krediler için çeşitli adlar altında kesilen masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtaydan sevindiren kredi masrafı kararı!

'de yayımlanan karara göre, Antalya'da yaşayan Ramazan Güney, bir bankadan kullandığı krediler nedeniyle değişik adlar altında yapılan kesintilerin iadesi için ne başvurdu.

Başvurusu reddedilen Güney, Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali ile belirlenebilir olduğunda artırılmak üzere 1 liranın tahsili istemiyle mahkemeye başvurdu.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 14:57
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