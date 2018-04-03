Putin Ankara'da! Tarihi gün...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye, İran ve Rusya arasında yapulacak kritik toplantı ve sonrasında gerçekleşecek Akkuyu Nükleer Santlari açılışı için Türkiye'ye geldi. Putin'in uçağı Ankara'ya indi.



Türkiye'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli atılıyor, geri sayım başladı.

Türkiye'nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'dan telekonferansla atılacak. Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya'nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulunacak.





4.800 MW'LİK DÖRT REAKTÖR

Türkiye, nükleer santralla ilgili ilk somut adımı, 12 Mayıs 2010'da attı. Rusya ile "Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma" imzalandı. Anlaşma kapsamında, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED olumlu kararını, EPDK'dan 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) sınırlı çalışma iznini aldı.

60 YIL İŞLETMEDE KALACAK

20 milyar dolara mal olacak santralın maliyetinin tamamı Rusya Federasyonu'na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak. Santralın 60 yıl işletmede kalması planlanıyor.

35 TÜRK MÜHENDİS ÇALIŞACAK

Türkiye`nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali`nde çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrencilerden 35`i geçtiğimiz haftalarda mezun oldu.