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, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile görüştü.

Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 14:19
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